Charlene di Monaco, il toccante messaggio dopo l'ultima operazione: mondo col fiato sospeso

L'unica certezza di questi ultimi giorni è che Charlene di Monaco ha subito una nuova, delicatissima, operazione in anestesia totale. La terza di questo tipo negli ultimi messi. Scontata la preoccupazione per la nobile. Una preoccupazione che il marito, il principe Alberto, cerca di mitigare ripetendo che il ritorno della consorte nel principato sarebbe imminente. Peccato però che questo ritorno, puntualmente, non si concretizzi.

E così, qualche informazione su Charlene è arrivata dal principale quotidiano di Monaco, Matin, il quale ha riportato che la principessa sarebbe stata ricoverata in una clinica in Sudafrica, dove si trova ormai da mesi, per sottoporsi al già citato intervento.

La famiglia reale monegasca ha poi voluto puntualizzare che questo sarà l'ultimo intervento. Ma nonostante quanto rivelato da Palazzo Grimaldi, ovviamente, la preoccupazione non si placa. E così, a provare a tranquillizzare, ci ha provato proprio lei, la diretta interessata, Charlene di Monaco. Infatti, in quello che era un messaggio rivolto ai suoi followers su Instagram, si è mostrata nelle stories in una foto in cui sfoggia un radioso sorriso. Una foto toccante, per certi versi anche rassicurante, ma che per certo non spazza via le preoccupazioni per la principessa, il cui calvario ormai dura da tanto, troppo, tempo.

