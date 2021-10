Federico Salvatore, "emorragia cerebrale". Il dramma del cantautore di "Azz": ricoverato a 62 anni

14 ottobre 2021 a

Federico Salvatore è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli per un'emorragia cerebrale: questo quanto riportato dal Corriere della Sera. La moglie del cantautore e cabarettista napoletano, Flavia D'Alessio, ha confermato la notizia sui social, ma anche voluto rassicurare i fan del marito: "E' sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. È in ottime mani". Poi ha detto che il momento non è semplice, ma che non si possono ancora fare diagnosi certe.

"Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici", ha continuato la D'Alessio. Che nel frattempo ha chiesto anche riservatezza: "So bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fan, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo".

Nel frattempo i seguaci di Salvatore hanno già riempito le sue pagine social di messaggi di vicinanza e affetto. Il cantautore, 62 anni, aveva annunciato da poco l'uscita del suo nuovo disco satirico, "Azz... 25 anni dopo", per lo scorso 17 settembre (in concomitanza con il suo compleanno), anche se poi in un secondo momento ne aveva comunicato il rinvio.

