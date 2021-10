PiazzaPulita, Giorgia Meloni assediata? "Fatelo con qualcun altro", un massacro per l'inviata di Formigli

14 ottobre 2021 a

PiazzaPulita torna questa sera, 14 ottobre. Come ormai di consueto la puntata del programma di La7 condotto da Corrado Formigli si aprirà con un vero e proprio attacco a Giorgia Meloni. Ed ecco che anche a poche ore dalla diretta, la pagina Twitter della trasmissione pubblica l'anticipazione proprio con la leader di Fratelli d'Italia. Nel video si vede la Meloni, già ampiamente assediata da PiazzaPulita sui presunti finanziamenti illeciti di FdI e l'ammiccamento al fascismo, rispondere così all'inviata in strada: "Volete fare altre cento ore di girato? Fatelo con qualcun altro l'audience".

Poco prima la stessa Meloni aveva "bruciato" il programma diffondendo l'intera intervista rilasciata a Formigli: "Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia - ha scritto in un post su Facebook -, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo".

Un'uscita che aveva scatenato a sua volta il conduttore: "Giorgia Meloni si lamenta anche oggi del nostro 'taglia e cuci'. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera a Piazzapulita su La7, se vorrà". Ma dell'intera inchiesta neanche una parola.

