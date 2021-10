Otto e mezzo, la profezia nera di Marco Travaglio: "Green pass obbligatorio, problema enorme, cosa ci aspetta"

14 ottobre 2021 a

Marco Travaglio è molto pessimista sulle conseguenze del green pass obbligatorio sul posto di lavoro. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 14 ottobre, il direttore de Il Fatto quotidiano fa una nera profezia: "Ci saranno grandi problemi. Ci saranno enormi disagi al sistema produttivo e dei servizi". Travaglio prevede "problemi per le forze dell'ordine, per gli autotrasportatori. Le defezioni saranno il 20, 25 per cento".

Quindi attacca: "Mi chiedo, Ne valeva la pena? Siamo l'unico Paese libero ad adottarlo. E' giustificato? E' proporzionato? Io ho i miei seri dubbi". E ancora: "La pandemia è sotto controllo, la campagna vaccinale dicono sia strepitosa, perché non possono lavorare?".

Un discorso che non condivide la giornalista Mariolina Sattanino: "Se sei vaccinato che problema c'è a far vedere il green pass?". "E' una misura politica. Per lavorare ce l'ha il Turkmenistan. Nessuno si è vaccinato per il green pass! Sua Maestà Maria Antonietta Mario Draghi i dovrebbe mettere la faccia e spiegare perché gli italiani sono gli unici ad esibire un documento per lavorare", ribatte Travaglio.

