Oliviero Toscani: "Per la prima volta in vita mia sono schierato col potere del governo", com'è ridotto il "compagno"

15 ottobre 2021 a

a

a

Oliviero Toscani ha rivelato a Barbara Palombelli - che lo ha ospitato all’interno dell’ultima puntata di Stasera Italia, andata in onda su Rete4 - di essere in una situazione politica per lui inedita. Il prossimo febbraio compirà 80 anni, eppure soltanto adesso gli sta capitando un fatto curioso: “Non avevo mai avuto questa sensazione di non appartenere per una volta a una minoranza, ma di essere schierato con il potere del governo”.

Assalti dei no green pass, la bomba di D'Agostino in diretta: "Quella strategia della Digos: cosa c'è dietro"

Premettendo che “i novax sono dei fanatici”, il noto fotografo ha ribadito che per la prima volta nella sua vita si ritrova a difendere l’attuale governo, presieduto da Mario Draghi: “Non ho mai avuto il piacere di essere amministrato da qualcuno che ho votato, ho trascorso tutta la vita all’opposizione. Per la prima volta devo dire che questo governo, che non è solo Draghi, mi piace per la sua fermezza”. Toscani ha nominato anche la ministra Luciana Lamorgese, nel mirino del centrodestra per i fatti di sabato scorso a Roma: “Penso che la teoria di Roberto D’Agostino sia molto interessante e intelligente”.

"Perché loro invece no?". Green pass, la domanda della Dalla Chiesa gela lo studio | Video

Ovvero che il Viminale abbia messo in atto una linea non interventista per far uscire allo scoperto il gruppo di estremisti che ha poi assaltato la sede principale della Cgil. “C’erano 10mila persone in piazza del Popolo - ha dichiarato il fondatore di Dagospia - la strategia potrebbe essere stata quella di lasciarli a briglia sciolta e far uscire fuori i vari Fiore e Castellino”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.