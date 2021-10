Corteo Cgil, Repubblica si copre di ridicolo: "Quanti erano in piazza contro il fascismo", sparata tutta da ridere

18 ottobre 2021 a

Prima pagina della Stampa di ieri (17 ottobre, ndr), dedicata alla manifestazione indetta dai sindacati dopo l'assalto alla sede della Cgil: «Centomila no al fascismo. Landini: la piazza di tutti». Anche Repubblica, come prevedibile, ieri ha dedicato l'apertura del giornale alla Cgil. In senso era un po' quello della Stampa, ma i numeri erano abbastanza diversi: «In duecentomila a Roma: difendiamo la democrazia».

Insomma, chi ha ragione? Stampa o Repubblica? Quante erano davvero le persone scese in piazza con i sindacati? Bé, sabato, verso le 17, l'AdnKronos spiegava: «Sono circa 60mila le persone che hanno preso parte alla manifestazione dei sindacati in piazza San Giovanni a Roma, organizzata in risposta all'assalto di sabato scorso alla sede del sindacato dei lavoratori di Corso d'Italia. È quanto si apprende da fonti della questura di Roma».

Insomma, hanno esagerato entrambi. Ma alla fine ci è andata più vicina la Stampa...

