Quarta Repubblica, Nicola Porro porta il brigatista in studio? Rita Dalla Chiesa sbrocca: "Non ci sto...", parole pesanti

19 ottobre 2021 a

a

a

In tv, un qualcosa che innervosisce, che non piace, che fa scattare. E quel qualcosa, innervosisce - nella circostanza in esame - Rita Dalla Chiesa, la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra in un attentato. Dal terrorismo mafioso, insomma.

Il vip che "potrebbe morire"? Furia-Dalla Chiesa, la più bieca menzogna: chi smaschera | Guarda

Il tutto avviene nella serata di lunedì 18 ottobre. In onda su Rete 4 c'è Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro. In studio ci sono Renato Curcio e Mara Cagol, il primo fondatore delle Brigate Rosse e la seconda esponente di spicco del movimento terroristico comunista, ma soprattutto moglie del primo. Di Curcio si è tornati a parlare in questi giorni per la presentazione del suo ultimo libro, avvenuta a Milano.

"Una domanda scema...". Strepitosa Rita Dalla Chiesa, lo schiaffo a sinistra e D'Alema: che vergogna prima del voto...

E contro la loro presenza in studio, direttamente dallo studio di Porro, eccepisce anche Hoara Borselli, ospite fissa di Quarta Repubblica. Ma anche Rita Dalla Chiesa, come accennato, ha qualcosa da ridire. E lo fa su Twitter, dove passa all'attacco, durissimo: "No, non ci sto - premette in un infuocato cinguettio -. Quello del terrorismo e le Brigate Rosse è un periodo che ho vissuto sulla mia pelle. Diritto di parola e di memoria per tutti. Ma posso stare male o no se sento parlare di Curcio e Mara Cagol in studio da Nicola Porro? Brava Hoara Borselli", conclude una piccatissima Rita Dalla Chiesa.

"Draghi sapeva tutto". Portuali pestati, affondo-Sgarbi: bomba sul premier e Lamorgese umiliata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.