Tagadà, Maurizio Gasparri asfalta Alessandro Di Battista: "Nullità, incapacità fatta a persona. Ho solo un rimpianto..."

"Lo considero una nullità al cubo": così Maurizio Gasparri ha parlato di Alessandro Di Battista nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7. Secondo il senatore di Forza Italia, infatti, l'ex grillino non spiccherebbe per particolari qualità: "E' l'incapacità fatta persona. Di Battista dovrebbe ammettere che i 5 Stelle all'inizio hanno promesso cose impossibili che poi non hanno realizzato per incapacità". L'ospite del talk, poi, ha anche fato un'ammissione: "Io ho un rimpianto: avrei voluto vedere Di Battista ministro, sarebbe stato peggio di Alfonso Bonafede e di altri. Perché lui è uno che parla da anni".

Proprio qualche giorno, tra l'altro, fa l'ex pentastellato era stato ospite di Tagadà e aveva parlato di diversi temi, da com'è cambiata la politica ai tanti cambiamenti anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il primo punto, Di Battista ha detto: "La politica per me è la più bella attività che un essere umano possa fare, significa provare a risolvere dei problemi". Poi, però, è partito con uno dei suoi cavalli d battaglia, dicendo che bisognerebbe fare attività politica per un tempo limitato, come se fosse "un servizio civile".

Ospite di Accordi&Disaccordi, poi, Di Battista si è detto scettico anche in merito al Green pass: "Un atto di coercizione del genere non convincerà una frangia dura che ha paura a vaccinarsi”. E ancora: "Io invito gli scettici a vaccinarsi, è molto importante, ma questo non riguarda il green pass. Ritengo che siccome in tutta Europa non esiste, un governo serio deve spiegare le ragioni per cui in Italia c’è questa misura, che in altri paesi non c’è".

