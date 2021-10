Matteo Bassetti sul disastro-Covid nel Regno Unito, "vaccino a fine corsa": analisi-choc, cosa sta accadendo

21 ottobre 2021 a

a

a

"La situazione è peggiorata". Lo ammette Matteo Bassetti guardando i numeri del coronavirus nel Regno Unito. Per l'infettivologo del San Martino di Genova, in collegamento con L'Aria Che Tira, non c'è comunque da preoccuparsi: "Non siamo di fronte a nulla di così difficile come un anno fa". I contagi, così come i decessi e i ricoveri che stanno mettendo ko il Paese guidato da Boris Johnson, possono essere la conseguenza di tre diverse osservazioni.

"Il Green pass? Perché sarà disastro". Bassetti, questione di ore: quello che nessuno osa dire

"La prima è che gli inglesi hanno iniziato la vaccinazione a dicembre del 2020 - spiega a Myrta Merlino su La7 -, quindi la copertura vaccinale potrebbe essere arrivata a fine corsa". Al momento, secondo l'esperto, l'Inghilterra dovrebbe seguire l'esempio di Israele e somministrare le terze dosi. Poi ancora: "La seconda considerazione è legata alle restrizioni. Il 19 luglio, quando le strette sono sparite, la popolazione vaccinata era il 65 per cento, forse troppo poco. Noi le abbiamo alleggerite solo con l'80 e passa per cento dei vaccinati".

Video su questo argomento Sì all'obbligo vaccinale, la firma di Matteo Bassetti: "Perché è necessario archiviare il Green pass"

Infine, un altro aspetto importante da non sottovalutare: "Non è la soluzione migliore levare le restrizioni di colpo, bisogna arrivarci per step. Basta pensare alla mascherina che in Inghilterra non si mette più da nessuna parte". E i numeri lo dimostrano. Solo nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 50 mila nuovi casi, 8.000 nuovi ricoveri e 179 decessi, alcuni dei quali dovuti alla sottovariante del ceppo Delta. L'AY.4.2, questo è il suo nome scientifico, potrebbe addirittura essere più contagiosa (si parla del 10 per cento in più ndr). Figuriamoci per chi come molti inglesi non ha ancora fatto il vaccino.

"Meglio congelarlo". Un Matteo Bassetti estremo: a chi vuole vietare il Green Pass | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.