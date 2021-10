Piazzapulita, FdI contro Formigli: "Chieda scusa ai militari". Il vaccino e "il buco"? "Rigurgito sessantottino"

22 ottobre 2021 a

Ai deputati di Fratelli d’Italia proprio non sono andate giù alcune espressioni utilizzate da Corrado Formigli nel corso di PiazzaPulita. Il giornalista di La7 ha ospitato in studio un ragazzo no green pass: dopo aver ascoltato le sue idee, le ha smontate con un ragionamento piuttosto azzeccato. Ma un passaggio in particolare non è piaciuto ai deputati di Fdi: Salvatore Deidda, Davide Galantino, Giovanni Russo e Wanda Ferro hanno quindi rilasciato un comunicato contro Formigli.

“Il vaccino - aveva dichiarato il conduttore di PiazzaPulita - è obbligatorio nella misura in cui uno Stato democratico può renderlo tale. Lo step successivo è che arriva un signore con la tuta militare e ti buca il braccio. Questo non lo vuole nessuno. Lo Stato dice che non ti può venire a bucare il braccio, però ti spinge a fare il vaccino altrimenti incorrerai in alcune limitazioni e dovrai pagarti il tampone. Cosa c’è di sbagliato in questo? È il massimo che può fare uno Stato democratico”, ha chiosato Formigli.

“Le sue parole - è stata la critica proveniente da Fdi - denotano una sorta di riflesso pavloviano da vecchio settantottino. Che a sinistra ci sia tutt’oggi una forte matrice antimilitarista è un fatto noto a tutti ma questo non giustifica le sue gravissime dichiarazioni. I nostri militari, in Italia e nel mondo, sono riconosciuti per le loro capacità e per la loro generosità e paragonarli a pericolosi dittatori è inconcepibile. Formigli si scusi con i nostri militari e con le famiglie di chi, indossando orgogliosamente quella divisa, ha perso la vita aiutando il prossimo e difendendo la Patria”.

