In Onda, Galimberti contro Giorgia Meloni: "Non vorrei mai essere suo figlio". La replica perfetta: umiliato

"Quando dice 'sono madre' mi verrebbe voglia di non essere mai suo figlio": con questa frase il filosofo Umberto Galimberti, ospite domenica scorsa di In Onda su La7, ha attaccato Giorgia Meloni. L'ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo, a quanto pare, non avrebbe gradito l'intervento della leader di FdI all'assemblea di Vox in Spagna, in occasione della quale la Meloni aveva rivendicato con orgoglio e a gran voce di essere donna, madre, italiana e cristiana. Queste parole, però, avrebbero infastidito Galimberti, che infatti poi ha commentato: "Quando dice 'sono cristiana' mi verrebbe voglia di essere ateo". Non un giudizio politico secondo il filosofo, che precisa: "Nel senso che non si dicono quelle cose lì".

La risposta della Meloni non si è fatta attendere. La leader ha scritto un post sui social: "Non esiste una scuola che ti insegni ad essere un buon genitore, ma ogni giorno faccio tutto il possibile per trasmettere a mia figlia quel bagaglio di valori e ideali che spero possano renderla un giorno fiera di me". Poi ha spiegato di essere dispiaciuta perché anche questa volta sembra non sia mancata occasione per attaccarla sul piano personale e familiare.

Secondo la leader, il discorso del filosofo rientra nella categoria dei "soliti monologhi che hanno come vero obiettivo la mia continua demonizzazione". Come mai succede questo? "Perché non si hanno validi argomenti per attaccarmi politicamente", ha chiosato amaramente la Meloni.

