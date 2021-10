Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara: "Ora violenza domestica e gonne corte?"

26 ottobre 2021 a

a

a

L'allarme divorzio per Wanda Nara e Mauro Icardi è già rientrato. Lo ha fatto sapere la stessa showgirl sui social. E così il matrimonio, che sembrava ormai compromesso dal tradimento dell'attaccante del Psg, è salvo. "Avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia", ha fatto sapere la Nara. Che poi ha aggiunto: "Con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro Icardi". Il post, poi, è stato condiviso anche dal calciatore sul suo profilo di Instagram.

"Avevamo già firmato il divorzio, ma poi Mauro...". La 'spiegazione' di Wanda Nara e quel brutto sospetto: puzza di bruciato?

Questo bel lieto fine, però, non ha convinto del tutto Selvaggia Lucarelli, che sui social infatti ha scritto: "Perfetto. Dopo due settimane di sceneggiata a cui non ha creduto nessuno, con epiteti rivolti solo all’amante di lui e non a lui, Wanda Nara scrive l’ultima pagina del manuale “Messaggi diseducativi for dummies (stupidi)”.

Secondo la giornalista, infatti, il messaggio che Wanda avrebbe fatto passare è del tutto sbagliato: "Ha annunciato la pace così: 'non ho niente se non sono con lui'. E certo. Siamo niente, fuori dalla coppia. Adesso attendo, che so, l’elogio della violenza domestica e poi 'sì Mauro è un po’ vivace, ma pure voi, con quelle gonne corte…'”.

Dopo la foto nudi a letto spunta questo: Wanda Nara e Mauro Icardi, pace fatta? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.