Di Martedì, Ilaria Capua: "Diciamo che si sente...", 'ridotta' così dopo la terza dose di vaccino

"Ho fatto la terza dose, sono contenta di averla fatta": Ilaria Capua ha dato questa notizia nel corso del collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7. La professoressa, che vive e lavora in Florida, ha spiegato anche quali effetti ha avuto il booster sul suo corpo: "Diciamo che si sente, ecco. Quindi è una stimolazione aggiuntiva che avviene per moltissimi tipi di vaccini… però insomma alle persone che adesso si vaccineranno sappiate che si sente: ve lo dico in modo tale che poi dopo non vengano fuori chissà quali storie”.

L'esperta, come ha sempre fatto, anche questa volta ha ricordato e sottolineato l'importanza dei vaccini per uscire dalla condizione attuale: "Sappiamo che cosa dobbiamo fare, adesso che c’è il vaccino dobbiamo vaccinarci”. In realtà, al momento, non si sa ancora con sicurezza chi dovrà sottoporsi a questa ulteriore iniezione. L’intenzione, però, sembra quella di estenderla a tutti dopo aver immunizzato i più fragili. Per ora, infatti, la priorità è mettere in sicurezza le categorie che hanno ricevuto il vaccino per prime nei mesi scorsi: sanitari, anziani e fragili.

La virologa, poi, ha parlato anche di salute circolare. In particolare, ha detto: "La salute circolare vuole riconoscere che viviamo in un sistema chiuso, dobbiamo rispettarne i confini e trovare una salute che si rigeneri senza distruggere il nostro pianeta".

