L'Aria che tira, Daniela Santanchè fruga nella borsetta? Myrta Merlino la infilza: "Lo tiri fuori", gelo in studio

"Buongiorno, bentrovata Daniela Santanchè, mi sente?": Myrta Merlino ha presentato così la sua ospite nella puntata de L'Aria che tira andata in onda oggi su La7. Quando è partito il collegamento, però, la senatrice di Fratelli d'Italia era intenta a rovistare nella borsa. Dopo aver sentito il suo nome, ha alzato lo sguardo facendo finta di nulla e ha risposto: "Si buongiorno". Poi siparietto. La conduttrice le ha chiesto: "Che cerca nella borsa? Non si preoccupi, tiri fuori quello che deve tirare fuori". Scatenando le risate della Santanchè e degli altri ospiti in studio. "Volevo spegnere il telefonino prima che mi suonasse in diretta", ha spiegato la senatrice.

La Santanchè, poi, ha commentato l'ultimo provvedimento approvato in Consiglio dei ministri, la Manovra: "La mediazione di Draghi è al ribasso e non risolve i problemi degli italiani. Ha dovuto fare i conti con la sua maggioranza, ora diciamo che ci sono dei titoli ma come tagliare le tasse non è una cosa di poco conto".

Ma non solo. La senatrice ha detto la sua anche in merito all'affossamento del ddl Zan al Senato, scontrandosi in maniera particolare con un altro ospite della Merlino, il sindaco di Firenza Dario Nardella. Attaccando il centrodestra, il primo cittadino ha detto: "La Lega non ha fatto altro che bloccarlo continuamente con un ostruzionismo ottuso e cieco". Immediata la replica della senatrice: "Abbiamo perso una grandissima occasione l'altro giorno in Senato. Perché? Per una questione di arroganza di incapacità politica”.

