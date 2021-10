Rossano Rubicondi, lo choc di Barbara D'Urso: "Lo ho appena saputo..."

30 ottobre 2021 a

Una morte inaspettata quella di Rossano Rubicondi, portato via da un melanoma. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, aveva tenuto nascosto la malattia anche all'amica Barbara d'Urso, che ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere sui social: "L'ho appena saputo, ciao Rossano", il messaggio con un cuore rosso spezzato. L'annuncio della morte a soli 49 anni di Rubicondi è stata data da Simona Vantura.

"È morto Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme.- ha scritto su Twitter Ventura - Fai buon viaggio". Rubicondi è stato il quarto marito di Ivana Trump. Nonostante la separazione e i ventennali alti e bassi, tra i due c'è sempre stato un forte legame. Anni fa, ospiti a Live-Non è la d'Urso, lo showman e l'imprenditrice avevano ammesso di essere in buoni rapporti.

Anzi, "Sono venti anni che ci sono questi alti e bassi, forse si torna insieme e forse ci sposeremo di nuovo", erano state le parole di Rubicondi. Molti i messaggi arrivati dopo la triste notizia: da Vladimir Luxuria fino a Roberto Alessi, mentre non ha ancora rotto il silenzio a riguardo Ivana Trump, chiusa nel suo dolore.

