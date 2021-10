Regina Elisabetta, cresce la paura: "Ancora 15 giorni", drammatiche indiscrezioni da palazzo reale

31 ottobre 2021 a

Cresce l'ansia e la preoccupazione per la Regina Elisabetta: come sta davvero? Quali sono le sue condizioni? Ufficialmente, fanno sapere che la sovrana "è in ottima forma", parole di Boris Johnson. Però i medici, si apprende, le hanno imposto altri quindici giorni di riposo che sommati agli altri precedenti fanno quasi un mese di pausa da ogni impegno ufficiale. Uno stop molto lungo, in un ottobre che per Elisabetta era pieno di impegni.

Recentemente ha cancellato la visita in Irlanda del Nord, dunque il ricovero di una notte in ospedale. Certo, nulla di strano in considerazione del fatto che Elisabetta ha 95 anni. Ma a destare sospetto è l'approccio poco trasparente dei Windsor: gli addetti alla comunicazione sembrano reticenti, il loro approccio è infatti molto criticato nel Regno Unito. Insomma, il sospetto è che non la dicano tutta.

"I medici hanno consigliato a Sua Maestà di non presenziare ad alcun evento ufficiale durante questo periodo - si legge in un comunicato di Buckingham Palace -, potrà invece continuare con le udienze virtuali a patto che si tratti di impegni leggeri". "La Regina - aggiunge la nota - si rammarica di non poter quindi essere presente al Festival della Memoria di sabato 13 Novembre, ma rimane sua ferma intenzione partecipare alle celebrazioni ufficiali della domenica", conclude il comunicato. E il mistero sulle condizioni della Regina, continua.

