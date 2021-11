L'aria che tira, Matteo Bassetti contro Speranza: "Stato d'emergenza mossa politica, proroga non necessaria"

02 novembre 2021 a

a

a

Non è affatto d'accordo con il ministro Roberto Speranza sulla proroga dello stato di emergenza in seguito all'incremento di contagi da Covid. Matteo Bassetti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7 , lo dice chiaramente: "Le preoccupazioni ci sono, avremo un aumento dei casi ma io guardo il paragone con l'anno precedente. Oggi abbiamo 16 volte in meno la percentuale di positivi rispetto a un anno fa", sottolinea,

"La proroga dello stato di emergenza è una questione politica", osserva ancora Bassetti, "gli ospedali oggi non sono in uno stato per cui è necessario prorogare lo stato di emergenza".

Quindi, prosegue l'infettivologo, "più che prorogare lo stato di emergenza bisogna convincere la gente a vaccinarsi e, per esempio, decidere di cambiare il green pass togliendo definitivamente il tampone". Anche perché, conclude Matteo Bassetti, "ogni giorno ci sono 350mila persone che si tamponano, ecco forse si deve modificare la certificazione verde". E ancora, se non fosse chiaro, ribadisce: "Non è necessario prorogare lo stato d'emergenza".

Clicca qui per vedere l'intervento di Bassetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.