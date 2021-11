Rossano Rubicondi, "vaccino obbligatorio". E il 29 ottobre muore, occhio alla foto: una tesi vergognosa

04 novembre 2021 a

a

a

Anche Rossano Rubicondi trascinato, da morto, nella bagarre vergognosa sui vaccini anti Covid e i loro effetti collaterali. Sui social spopolano le frasi, attribuite all'ex concorrente dell'Isola dei famosi scomparso tragicamente settimana scorsa, a soli 49 anni, su vaccini e Green pass.

"Abbandonato dagli amici". Rossano Rubicondi, la voce infame e la bomba di Roberto Alessi: come è morto, davvero



Su Facebook, la pagina di "Rossano Rubicondi", con come foto profilo quello che sembra proprio l'ex marito di Ivana Trump, circolano dei post molto polemici contro i no vax: "Legge sull'obbligo Vaccinale. Con tanto di reato penale per chi non lo fa", scriveva il titolare della pagina il 14 ottobre. Il 18 ottobre, un laconico "o vaccino o Siberia".

"È impazzito, ha iniziato a insultare mio marito senza motivo": il raptus di Rossano Rubicondi, la vip vuota il sacco

"Il 29 ottobre è deceduto", fa notare su Twitter tal Giovanni Morenghi, pubblicando lo screenshot del penultimo post di quella pagina suggerendo implicitamente un collegamento tra la morte, tuttora misteriosa di Rubicondi, e il sostegno ai vaccini dello stesso. Insomma, la solita propaganda anti-vaccinista che collega eventi temporali attigui con nesso causa-effetto tutto da provare. Soprattutto perché la morte di Rubicondi è tuttora misteriosa: inizialmente si è parlato di un melanoma, un tumore alla pelle particolarmente aggressivo di cui Rossano avrebbe tenuto all'oscuro perfino i genitori. Mamma e papà parlano invece di un cancro al fegato, mentre successivamente si è avanzata l'ipotesi di un malore fatale nella vasca da bagno.

Rubicondi, "e se fosse stato tuo figlio?". Il testimone di nozze massacra i genitori: cosa è accaduto dopo la morte

Il giallo, se così si può dire, prosegue sulla pagina Facebook "Rossano Rubicondi". Molti fan accusano l'autore di essere un fake, di essersi appropriato del nome e della foto del vero Rubicondi. Molti commentatori lo insultano, credendolo "vero" ed esultando per la morte. E lo stesso "Rubicondi", rispondendo stringatamente ai commentatori, replica sostenendo di essere solo omonimo di Rossano.

"Un rapporto malato": Rubicondi e Ivana Trump, testimonianza agghiacciante dalla D'Urso. In studio cala il gelo | Guarda

Scorrendo la pagina, si notano altri post a ottobre a favore della Cgil e contro "i fascisti", con una selfie del titolare durante un corteo. A prima vista, non sembra somigliare al Rubicondi deceduto, e a chi gli fa notare della foto profilo del vero Rossano chiedendogli una spiegazione, non risponde. Almeno fino a oggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.