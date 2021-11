Pd, bufera su Giampiero Lattanzi: "Piselli tutto l'anno". La vignetta sconcia e sessista, eccola...

04 novembre 2021 a

Bufera su Giampiero Lattanzi. Il presidente della provincia di Terni, nonché esponente del Partito democratico, ha sollevato il polverone. Tutta colpa di una vignetta diffusa sulla sua pagina Facebook. Nell'immagine si vedono due ragazze, una chiede all'altra: "Come fai ad avere tutti questi soldi? Lenticchie a capodanno?". E l'altra risponde: "No, piselli tutto l’anno". Uno scambio di battute allusivo, che ha scatenato l'ira di diversi esponenti politici. Inutile il tentativo del dem di rimuovere il post, l'immagine ha fatto il giro della Rete creando malumori in Fratelli d'Italia.

Dieci donne, tra assessori e consiglieri comunali del Ternano, hanno così scritto una nota in cui si legge che Lattanzi "mette in luce in maniera eclatante i luoghi comuni esistenti dai secoli dei secoli nei confronti del sesso femminile, e sottolineiamo femminile senza nessun equivoco di sorta". E ancora: "a condire un po’ il tutto, che già basterebbe e avanzerebbe, sta il fatto che il povero malcapitato non solo si diverte a 'ca***are' come scrive appunto goliardicamente con terribili doppi sensi, sarebbe già molto poco giustificabile un post del genere, che, come si vede dai like ricevuti, dal numero dei commenti e dal numero delle condivisioni ottenute in solo un’ora di pubblicazione ha subito riscosso grande successo di cameratismo di genere se lo avesse pubblicato una persona qualsiasi, invece in questo caso si tratta di una persona che ricopre una carica pubblica, anzi due, quella di sindaco e quella di presidente di provincia".

Accuse che Lattanzi rispedisce al mittente, difendendosi all'Ansa: "Non volevo ledere i valori di nessuno, tantomeno delle donne, molte delle quali avevano risposto con un like alla vignetta. Il mio modo di agire e pensare come privato cittadino e amministratore lo dimostra. Ma d'ora in poi starò più attento".

