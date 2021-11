Enrico Giovannini, "come sapete Fs...": disastrosa gaffe del ministro, in che mani siamo

05 novembre 2021 a

"Il gruppo Ferrovie dello Stato, come sapete, è quotato": protagonista di questa gaffe il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, intervistato da Radio24. L'economista, in particolare, stava illustrando il Dl Infrastrutture, un provvedimento che ha ottenuto il via libera definitivo ieri al Senato. Tra le misure principali della legge ci sono i mille euro per under 35, percettori del reddito o di ammortizzatori sociali per ottenere la patente merci. Inoltre, viene anche costituita una nuova società controllata dal Mef per la gestione delle autostrade statali.

La gaffe del ministro è stata ripresa e sottolineata in particolare da Dagospia. Quella di Ferrovie dello Stato, infatti, è una società non quotata di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra le altre misure commentate da Giovannini, poi, c'è la riforma dell’Anas, con una separazione contabile delle attività di concessionaria delle strade statali e delle autostrade non a pedaggio dalle altre attività.

"Anas all'interno del perimetro Ferrovie si occupa delle strade statali, quelle finanziate attraverso fondi dello Stato, mentre si crea una nuova società per la gestione delle partecipazioni in autostrade a pedaggio - ha spiegato il ministro nell'intervista -. Con questo provvedimento si apre alla possibilità di un intervento dello Stato più strutturato laddove si possano creare problemi, per esempio a causa della revoca di una concessione autostradale".

