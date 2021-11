Reddito di cittadinanza, Alessandra Ghisleri: "Ha creato un cortocircuito", Italia rovinata

05 novembre 2021 a

Alessandra Ghisleri è stata ospite di Tiziana Panella a Tagadà, dove ha fatto il punto della situazione sulla sfiducia degli italiani sempre più in crescita. “In un mese è aumentata di quattro punti percentuale”, ha affermato la direttrice di Euromedia Research, secondo cui ci sono sempre più persone che hanno paura del futuro e che soprattutto non si sentono tutelate.

Poi c’è il discorso legato al Reddito di cittadinanza, che ha creato un vero e proprio cortocircuito. “La maggior parte degli italiani non lo vede bene - ha confermato la Ghisleri - rispetto a quanti abitanti siamo in questo Paese sono poche le persone che percepiscono il sussidio, con le altre che invece guardano tutti i lati negativi. Inoltre il dato forte è che dal punto di vista degli imprenditori è diventato molto difficile trovare personale adatto a fare un determinato lavoro. Sono immagini che rompono il cuore, con resort, ristoranti e pizzerie che non trovano persone disponibili e quindi devono rinunciare ad aprire”.

La Ghisleri parla di cortocircuito generato dal Reddito di cittadinanza, la famosa misura per “abolire la povertà” voluta dal Movimento 5 Stelle, perché si è venuta a creare una situazione a dir poco anomala: “In altri settori ci sono persone che invece perdono il lavoro, quindi è come se domanda e offerta non si incontrassero”.

