Marito e moglie non fanno più sesso da 5 anni: "Come mi ha sorpreso lei un giorno". Roba piccante

Lettera decisamente piccante quella planata sulla scrivania di Natalia Aspesi, storica penna di Repubblica. Un lettore, che si definisce "marito sessantenne, fedele da quasi 40 anni alla stessa persona" racconta la sua disavventura, per così dire, erotica. Da 5 anni la moglie gli ha imposto un celibato di fatto: "Unilateralmente, senza dare spiegazioni, ha deciso di interrompere ogni rapporto intimo". Per il marito deluso, l'unica via di uscita è chiudersi in una stanza e accontentarsi da solo.

"Qualche giorno fa mia moglie è rientrata a casa, e mi ha sorpreso in gesti molto privati". Apriti cielo: la signora ha preso a insultarlo, dandogli del "pervertito". Lui si è difeso "dicendole che io il calo del desiderio non l'ho ancora avuto" e chiedendo alla compagna di una vita "se avesse preferito che mi trovassi un'amante o andassi con una professionista". Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla moglie, il lettore la cerca direttamente dalla Aspesi, opinionista sempre brillante e puntuta, chiedendole però di mantenere l'anonimato.

"Non sono un medico, un sessuologo, uno psicologo e neppure un gerontologo - è la fulminante risposta della giornalista -. Potrei solo suggerirle, in certe circostanze, di chiudere la porta, per il resto non ne penso niente in quanto trattasi di una situazione piuttosto diffusa da sempre; che ognuno risolve come può, possibilmente in accordo". Ma da cosa può dipendere la reazione scomposta e sopra le righe della moglie, sicuramente eccessiva visto il contesto?

In fondo, scrive la Aspesi, avrebbe potuto "far finta di niente o limitarsi ad alzare gli occhi al cielo". Ma qualcosa, nella coppia, evidentemente non funziona alla perfezione, e quel qualcosa va ben al di là del sesso e del calo (anzi, la "sparizione, come la definisce il marito) del desiderio. Forse si è arrabbiata "con se stessa per non sopportare più quei rapporti, forse con lei, perché può aver pensato che allora i vostri abbracci non erano amore ma semplice fisiologia". Che la pace dei sensi sia con gli stagionati coniugi.

