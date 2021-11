Rossano Rubicondi, l'ultimo messaggio mandato prima di morire: "Terribile, ma..."

05 novembre 2021 a

Lo straziante, ultimo messaggio di Rossano Rubicondi. A Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è in grado di mandare in onda le parole inviate dell'ex concorrente dell'Isola dei famosi a un amico attraverso un audio su Whatsapp: "Questo mese sarà terribile, ma io sono pronto". Una tragica conferma sulla malattia che lo aveva colpito da qualche mese, e una smentita: il 49enne, scomparso improvvisamente una settimana fa, non aveva alcuna intenzione di "mollare" e non era dunque stato sopraffatto da dolore e rassegnazione. Demoralizzato, a volte, certamente sì, come ovvio. Ma arreso, quello mai.

A stroncarlo sarebbe stato un malore avvenuto mentre era in vasca da bagno, probabilmente causato dalla degenerazione del tumore che gli era stato diagnosticato, un melanoma particolarmente aggressivo apparso all'inizio come una semplice macchia sulla mano e che, secondo un suo caro amico, Rossano aveva sottovalutato. Sempre a Pomeriggio 5, era stato fornito un dettaglio, drammatico, sugli ultimi secondi di vita di Rubicondi: "Caduto in doccia, si è trascinato verso il telefono per chiamare aiuto". Tutto inutile.

La D'Urso si collega con New York, dove si celebra il saluto degli amici americani di Rossano, che negli Stati Uniti da anni era di casa, anche per aver sposato Ivana Trump. E proprio l'ex moglie di Donald Trump, davanti alle telecamere, è apparsa straziata e devastata dal dolore. Arrivata insieme al figlio alla camera ardente già scelta in passato per celebrità di Hollywood come Rodolfo Valentino, Judy Garland e l'ex First Lady Jackie Kennedy Onassis, Ivana non ha potuto trattenere le lacrime per l'ex marito, il quarto.

Il loro rapporto era sempre stato splendido, anche dopo la rottura. Non a caso sarebbe stata proprio lei a "prendersi cura di lui fino alla fine", riusciendo anche a fargli avere l’assicurazione sanitaria per le costosissime cure.

