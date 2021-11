Veronica Gentili, la foto seducente che scatena i telespettatori: occhio al dettaglio sul maglione

06 novembre 2021 a

Grande successo per Veronica Gentili. E non solo in tv. La bella conduttrice di Rete 4 da tempo vanta diversi programmi da lei condotti, ma anche diversi seguaci sui social. Lo dimostra uno degli ultimi scatti pubblicati sulla sua pagina Instragram, dove il volto di Mediaset si mostra con sguardo seducente. Non solo, perché ad attirare l'attenzione il suo maglione. La Gentili, infatti, sfoggia un outfit con la scritta "non ho parole". A cosa sia riferita la frase non è dato sapersi, visto che nemmeno la diretta interessata lo spiega, se non con una faccia senza la bocca disegnata (proprio per sottolineare il non aver parole).

Una maglia che scatena subito i commenti maliziosi. Tra i primi quello di Massimiliano Rosolino che replica "nemmeno io". A fargli eco un altro utente che risponde: "Meravigliosa" con tanto di cuore. E ancora: "Beh.....con questa foto......neanche iooooo". Insomma, un successone.

Ma quello della conduttrice non è il primo scatto sexy. Prima delle puntate di Controcorrente, la Gentili è solita fotografarsi in studio. Tra gli ultimi scatti quello in cui indossa un look davvero provocante. Quale? Un abito azzurro scollatissimo e i tacchi a spillo d'ordinanza. Qui sotto alcune foto.

