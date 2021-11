Monique Morley, infarto e pericardite dopo il vaccino: "Come sono ridotta", la foto-choc della star

08 novembre 2021 a

Monique Morley, star del reality “The Bachelor”, si è sfogata sul suo profilo Instagram per raccontare la sua disavventura dopo essere stata vaccinata con la prima dose di Pfizer. Ha spiegato che ha avuto dei gravi effetti collaterali, che l’hanno portata ad avere anche un attacco di cuore e una pericardite. “Volevo aspettare a postare questo, perché onestamente è stato tutto un po’ troppo. Ma sento che ora posso farlo. Nella foto a destra, ero io una settimana prima di ricevere la mia prima dose del vaccino Pfizer e nella foto a sinistra, sono io poco dopo averla ricevuta. Sconfitta. Spaventata e sola”, scrive postando la foto in questione.

“Condivido la mia storia sperando di aiutare gli altri a non sentirsi così soli, per portare consapevolezza che questo è reale. Succede. Non è più raro. Sto condividendo tutto questo in modo che forse ci penserete due volte prima di avere discussioni con un amico o una persona cara sulle loro scelte e sceglierete di essere gentili, invece di pensare di saperne di più”, denuncia la protagonista di The Bachelor un reality show della tv australiana.

La Morley entra poi nello specifico e spiega i dettagli della sua disavventura: "Non riesco neanche a spiegarlo, assolutamente traumatico. Anche i medici hanno detto che non riuscivano a spiegarselo. Non ero ansiosa. Non stavo avendo un attacco di panico. Nessuno sapeva cosa fosse ma c’era qualcosa che non andava affatto bene. Ho chiamato diversi dottori, che mi hanno detto di andare direttamente in ospedale. L’ho fatto e dopo 12 ore circa, sono stata rimandata a casa perché non sapevano cosa fare. Così sono andata a dormire quella notte e purtroppo mi sono svegliata alle 4:30 per un attacco di cuore”, svela giovane dando così sfogo al suo dramma e alla sua paura che nessuno è stato in grado di spiegarle.

