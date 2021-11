Charlene di Monaco, le ultime foto della principessa creano un tam-tam drammatico: "Inevitabile"

10 novembre 2021 a

a

a

Charlene di Monaco è tornata nel Principato dopo la lunga degenza in Sudafrica per una malattia. La principessa così ha potuto riabbracciare la sua famiglia dopo essere stata lontana da Montecarlo per più di otto mesi: le foto dell’abbraccio con Alberto e i due gemelli hanno fatto il giro del mondo e del web mostrando la Principessa in buona forma. Le voci di un possibile divorzio a Palazzo Grimaldi potrebbero essere state messe a tacere.

Anche se i sorrisi sfoggiati per l’occasione hanno mostrato Charlene e la sua famiglia più serena, tuttavia il linguaggio del corpo non mente e alcuni acuti osservatori hanno evidenziato il mancato gesto di Alberto. Alcuni esperti di linguaggio del corpo hanno notato che il principe, nella foto pubblicata su Instagram da Charlene, ha un comportamento distaccato e freddo.

Charlene di Monaco, in un "pizzino" tutta la verità sulla principessa: "Dentro di lei..."

Il 2021, per la principessa, è stato decisamente pessimo: un annus horribilis dopo che, appena arrivata in Sudafrica, aveva contratto una pericolosa infezione a naso, gola e orecchio. La Principessa monegasca ha passato tutta la convalescenza nella sua terra, lontana dagli affetti più cari, come il marito Alberto e i due figli Jacques e Gabriella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.