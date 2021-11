Otto e Mezzo, Selvaggia Lucarelli e la valanga di insulti a Matteo Renzi: "Poraccio, miserabile"

13 novembre 2021 a

A Otto e Mezzo è andata in scena una vera e propria rissa tra Marco Travaglio (sostenuto da Lilli Gruber) e Matteo Renzi. Dalla parte del giornalista, in collegamento con La7 nella puntata del 12 novembre, anche Selvaggia Lucarelli. L'ex firma del Fatto Quotidiano ha preso le difese del suo ex direttore, ma da casa. E con diversi cinguettii ecco che se l'è presa con il leader di Italia Viva: "'Lei lo stipendia a Travaglio!' - scrive in riferimento alle parole di Renzi - alla Gruber. Madonna che poraccio Renzi. Che poraccio".

E ancora: "'Ma non le fa orrore farsi pagare da un regime che ammazza i giornalisti e nega diritti alle donne?'. 'Mi hanno hackerato il conto, siete ossessionati da me'. Le risposte tragicomiche di Renzi". Ma la Lucarelli non si limita a questo e passa all'ennesimo attacco.

Oggetto, ancora una volta, il botta e risposta tra Travaglio e Renzi: "Chiamare un giornalista 'pregiudicato' è da miserabili.I giornalisti sono bersagliati da cause penali e civili e i direttori sono responsabili anche di errori altrui. Pure giornalisti che Renzi ritiene amici sono pregiudicati, non per questo non sono persone perbene". Insomma, tutti contro uno, tutti contro Renzi.

