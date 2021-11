Generale Figliuolo, fango di Travaglio: "Ma cosa ride?". Sul Fatto altro delirio: guardate questa pagina

15 novembre 2021 a

"Figliuolo cosa avrà da ridere?". Con questa domanda Il Fatto Quotidiano dedica un'intera pagina al generale Francesco Figliuolo. L'uomo, commissario per l'emergenza coronavirus, è da tempo nel mirino del quotidiano di Marco Travaglio, nostalgico di Giuseppe Conte e Domenico Arcuri. Così anche nell'edizione di lunedì 15 novembre, Il Fatto ha pubblicato due foto ingigantite del Generale.

Nella prima lo si vede stringere la mano a Matteo Salvini, nella seconda ridere con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Da qui il titolo citato in precedenza e che fa riferimento, con ogni probabilità, alla campagna vaccinale. Travaglio e compagni, pur di nascondere i fallimenti dell'ex premier, vanno definendo le somministrazioni di vaccino contro il Covid estremamente lente.

Solo qualche tempo fa, ospite di Tagadà, Travaglio se ne usciva così: "Figliuolo aveva preso in mano una campagna vaccinale partita a razzo, si è sempre dato obiettivi che non è riuscito a centrare" E ancora: "Ha rallentato molto, ci sono stati errori molto gravi di comunicazione su AstraZeneca. La migliore propaganda no vax l'hanno fatta i pro vax pasticcioni, Figliuolo per primo". A cosa non è disposto a fare, dunque, Travaglio pur di elogiare il neo leader del Movimento 5 Stelle e l'ex commissario.

