Daniela Santanchè? Prima in tv così, poi... spunta una foto pazzesca: irriconoscibile, cosa le è successo?

"Rispetto per chi ha dei dubbi". Daniela Santanchè, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, difende le scelte di chi non vuole vaccinarsi pur definendosi pro vaccino convinta. "Sono basita, c'è una grande confusione e non ci sono certezze, non capisco perché non rispettiamo chi ha dei dubbi", spiega la senatrice di Fratelli d'Italia. "Non faccio il medico - premette -, lo fanno già in troppi, ma vedo posizioni diverse nella scienza e ascolto. Di Covid si muore con vaccino e senza vaccino". David Parenzo, in studio, inizia a "friggere" e protestare platealmente.

Ma la Pitonessa prosegue: "Io sono per la campagna vaccinale, se devo fare la terza dose farò la terza dose. La scienza però ha dei dubbi e posizioni diverse. Chi muore di Covid ha comunque un'età superiore a 80 anni, ha altre patologie... Oggi ci sono tre cose che mi lasciano basite: parlare di vaccini ai bambini, sentire parlare ancora di 'salvare il Natale', lo trovo criminale perché gli italiani hanno fatto di tutto e di più e ora far deprimere ancora il settore turistico... siamo matti, il governo dica abbiamo sbagliato tutto. Lo stato d'emergenza lo vogliono prolungare per permettere al governo di fare più velocemente le cose che vuole fare... E chi ha dei dubbi viene subito tacciata di essere no vax, questo fa male alla Nazione".





Negli stessi minuti, Dagospia rilancia il post pubblicato dalla Santanchè sul suo profilo Instagram, che esprime e approfondisce gli stessi concetti: "Impongono l'emergenza solo dove gli conviene. La vedono ovunque tranne che sul fisco. Non possiamo chiedere ai cittadini di pagare 5 milioni di cartelle esattoriali mentre prolungano l'emergenza. Come dice Giorgia Meloni, se mi chiudi non mi chiedi". Piccolo particolare? La foto scelta dalla meloniania. E Dago, malizioso, sgancia l'indovinello: "La riconoscete? Smaltata a lucido come una vasca da bagno, e , grazie ai filtri Instagram, sembra una novellina della politica. Quando in realtà ce la stiamo sciroppando da vent'anni". E poi via alla sciabolata: "Comunque non vi servirà l'esame al Carbonio-14, ve lo sveliamo noi: è la Pitonessa".

