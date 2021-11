Otto e mezzo, Andrea Crisanti: "I contagi aumentano? L'unica cosa che dobbiamo fare adesso"

17 novembre 2021 a

"L'unica cosa da fare è accelerare con le terze dosi":il professore Andrea Crisanti, virologo dell'università di Padova, ha commentato il boom di contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 10mila. Il timore adesso è che la quarta ondata, che sta già colpendo il resto d'Europa, arrivi anche in Italia. Secondo l'esperto, fare il cosiddetto "booster" è "l'unica cosa che fa la differenza". Il problema dei non vaccinati, invece, non sarebbe un vero problema. Ecco perché sarebbe sbagliato imporre loro delle restrizioni: "I no vax ormai sono ridotti a percentuali minime".

"Abbiamo vaccinato circa l'86% della popolazione vaccinabile, magari con altre misure potremo arrivare al 90%. - ha continuato il virologo nel suo ragionamento -. Il 10% è una misura tutto sommato fisiologica perché ci sono persone che ideologicamente non si vaccineranno mai e ci sono delle persone che hanno delle fobie. Oltre un certo limite non si può andare". Fare la terza dose, invece, potrebbe aiutare molto di più, secondo Crisanti: "Abbiamo 44 milioni di persone che si sono vaccinate due volte e che sono probabilmente disponibili a farlo una terza volta. Bisogna combattere battaglie che vale la pena vincere".

Il professore, poi, ha dichiarato di essere contrario a una sorta di lockdown riservato solo ai non vaccinati: "Sarebbe più utile dire loro di mettere le mascherine Ffp2 quando escono di casa". In questo modo, magari, "capiranno che non c'è alcun complotto contro di loro".

