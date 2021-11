Lilli Gruber, la Lega passa all'attacco: "Segnalazione all'ordine dei giornalisti dopo le offese a Mario Giordano"

18 novembre 2021 a

Anche Matteo Salvini si infuria con Lilli Gruber dopo le sue offese a Mario Giordano. "La Lega promuoverà una segnalazione all'Ordine dei giornalisti per le parole di Lilli Gruber nei confronti di Mario Giordano. L'obiettivo è chiedere una valutazione all'organo regionale in cui è iscritta la conduttrice de La7 per valutare la sussistenza o meno della violazione del codice professionale".

La conduttrice di Otto e mezzo infatti ha insultato Giordano per il suo tono di voce, aggiungendo anche di non ritenersi una sua collega. Frasi pronunciate in pubblico nel corso di un evento, frasi vergognose che hanno fatto il giro del web alla velocità della luce, frasi mostrate, riprese e stigmatizzate dallo stesso Mario Giordano nel corso dell'ultima puntata di Fuori dal Coro, dove si è ironicamente scusato per la sua "brutta voce" e dove ha sottolineato come la Gruber "sia caduta davvero in basso".

Parole quelle della Gruber che hanno indignato anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Lilli Gruber, durante un incontro pubblico, sbeffeggia con tanto di verso Mario Giordano. Una scena imbarazzante e triste. E questa sarebbe professionalità? Solidarietà a Giordano, un giornalista fuori dal coro. Sicura che atteggiamenti infantili come questo non lo scoraggeranno",

Sgomento e sconcerto generale. "La Gruber dice di Giordano che non è un suo collega. Giusto. Infatti lui è molto più bravo di lei", picchia duro Vittorio Feltri. "Quello che ha detto Lilli Gruber contro Mario Giordano, preso vergognosamente in giro per la sua voce, dovrebbe portare a qualche riflessione sul politicamente corretto che vale a senso unico. E non oso pensare se fosse successa la stessa cosa al contrario", commenta Rita Dalla Chiesa.

