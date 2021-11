Andrea Bocelli, ecco quanti soldi prende per cantare l'Inno nazionale: una cifra sconvolgente

18 novembre 2021 a

Andrea Bocelli è una star della musica mondiale. E averlo come cantante costa non poca. Questo si sapeva, ma nessuno pensava che potessero bastare solo complimenti e tanti ringraziamenti. Ma di certo la Fit non si aspettava che per cantare l'Inno d'Italia e un altro successo del suo sterminato palmares il tenore sarebbe arrivato a chiedere ben 125 mila euro.

Una esibizione di dieci minuti di per una cifra esobirtante. A tutti della Fit è sembrata una cifra eccessiva. Soprattutto in tempi di crisi, anche per un big della musica. Nessuna mediazione è stata possibile, il cantante non ha indietreggiato di un euro. "E il Comitato organizzatore delle Nitto Atp Finals si è dovuto arrendere: lo show lo faranno i due migliori tennisti al mondo che si sfideranno domenica. Bastano loro, non servono altre star", scrive la Stampa riferendosi alle Atp di tennis in corso di svolgimento a Torino. L'idea degli organizzatori era quella di far cantare l'inno di Mameli prima della finale a Bocelli.

Intanto anche l'America ha reso omaggio a Bocelli nel suo nuovo tour oltreoceano. Ventidue date che termineranno a metà dicembre, con oltre 300mila biglietti già venduti, che hanno consacrato ancora una volta lo straordinario successo del tenore in tutto il mondo. Dallas, Houston, Denver, Sacramento, Los Angeles, Seattle, Portland, sono state solo alcune delle tappe della prima parte del tour dei record che Bocelli sta portando in America a distanza di due anni dallo stop forzato a causa della pandemia.

