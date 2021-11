Dritto e Rovescio, Carlo Freccero sbarella del tutto: "Il piccolo gruppo di miliardari dietro al Covid, vi svelo il complotto"

19 novembre 2021 a

a

a

"Siamo dentro a una tragedia, stiamo male, il dolore e la paura ci attanagliano": Carlo Freccero ha parlato della situazione Covid in Italia e nel mondo, durante il collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. L'autore televisivo, però, non si è soffermato affatto sui contagi o sui decessi o sui ricoveri. Al centro del suo discorso solo la presunta teoria del complotto che - a suo dire - ruoterebbe attorno alla pandemia: "Chiaramente siamo anche divisi perché il potere vuole farci dividere tra vaccinati e non vaccinati".

"Finiscila con queste stronz***, tu sei il peggio della Chiesa": il prete ricopre di insulti l'ultrà cattolico Adinolfi | Video

Il "potere", secondo Freccero, sarebbe rappresentato da "un piccolissimo gruppo di miliardari che parla a un gruppo di milionari su come gestire noi poveri cristi, noi povere vittime di questa pandemia". E ancora: "Per loro il problema non è quello di vaccinare o non vaccinare, ma è quello di immaginare come governarci, come plasmarci. C'è questo gruppo di miliardari che vuole imporci un futuro che mette più paura del Covid-19. Siamo in un film di fantascienza".

Parlando dei vaccini, poi, ha ribadito i suoi dubbi: "Non sono il miracolo assoluto, fanno sì che non ci sia la morte, ma ci sono anche delle correlazioni negative". Secondo lui, comunque, il problema è un altro ed è il nostro futuro. "Chi sono questi miliardari?", gli ha chiesto a un certo punto Del Debbio. "Le BigTech, le BigPharma, quelli che hanno una potenza economica straordinaria. La pandemia è diventata un cavallo di troia, un pretesto", la sua risposta.

"Ecco con chi sono andato a letto". Francesco, la confessione dell'escort gay da Del Debbio: terremoto in Vaticano | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.