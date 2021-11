Rita Dalla Chiesa, lo schiaffo ai rom: "Se io rubo una macchina...", robe che solo in Italia

19 novembre 2021 a

"Se mi vedono mentre rubo una macchina mi fermano e mi fanno scendere subito. Perché questo non vale per le case?": la domanda se l'è posta Rita Dalla Chiesa ed è stata poi rilanciata dalla Lega, ma anche da Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia su Twitter. Il problema degli abusivi, infatti, sembra ormai sempre più diffuso. Uno degli ultimi casi più eclatanti ha riguardato il pensionato romano Ennio Di Lalla che, uscito per una visita medica, una volta tornato non è più potuto rientrare nel suo appartamento perché era stato occupato da una rom.

La storia di Di Lalla si è conclusa positivamente. La casa, infatti, gli è stata riconsegnata. Peccato però che l'anziano non l'abbia trovata come l'aveva lasciata. L'80enne ha raccontato che la sua casa è diventata "peggio di una stalla". A occuparsi frequentemente di questo problema è Mario Giordano a Fuori dal Coro. E spesso tra i suoi ospiti c'è proprio la Dalla Chiesa, che esprime sempre un forte dissenso sull'argomento.

La rom colpevole dell'occupazione della casa di Ennio, invitata da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, ha raccontato: "Quella casa non era abitabile, non c'era luce, non c'era corrente. Quando io sono entrata la casa era già distrutta. Stavo cercando un posto dove andare, ho avuto bisogno e l'ho fatto, anche se me ne pento".

