Gianluigi Paragone, "becera manipolazione dei dati": epidemia dei non vaccinati? I veri numeri

19 novembre 2021 a

a

a

Lorenzo Pregliasco ha smontato una grafica costruita ad hoc e condivisa da Gianluigi Paragone. “Non è l’epidemia dei non vaccinati”, sostiene in maniera del tutto strumentale il leader di Italexit, la cui battaglia è rispettabile anche se poco comprensibile, ma non deve superare i confini della realtà e scadere in disinformazione, per non dire vere e proprie bugie sulla pelle degli italiani.

Lockdown totale anche per i vaccinati, il siero diventa obbligatorio. Austria, un precedente inquietante

In pratica nell’infografica condivisa da Paragone si mostrano i dati Iss degli ultimi 30 giorni, aggiornati al 10 novembre: tra i vaccinati i contagi sono 55.768 (58,1%) a fronte di 411 decessi (53,2%), mentre tra i non vaccinati i contagi sono 40.182 (41,9%) a fronte di 361 decessi (46,8%). In pratica Paragone sostiene che questi dati dimostrino che non si può parlare di epidemia dei non vaccinati, e invece tali numeri testimoniano proprio il contrario. “Un esempio da manuale di becera manipolazione dei dati e disinformazione”, ha commentato Pregliasco.

Terapie intensive, ecco le cifre del balzo in 7 giorni: cambia il quadro, le regioni a un passo dalla stretta

Il quale ha poi rimandato alla spiegazione di YouTrend, che già aveva affrontato questo tema, specificando come bisogna guardare all’incidenza, ovviamente enormemente inferiore per i vaccinati. I numeri assoluti possono infatti essere fuorvianti senza la giusta chiave di lettura, che Paragone ovviamente non si è degnato di dare, ignorandola volutamente per sostenere la sua tesi politica.

"Quello che ancora non sappiamo sul vaccino". Lo studio 'mancante': ecco l'errore che può condannare l'Italia

Il quadro reale è il seguente: nelle persone tra i 60 e i 79 anni che sono risultate positive tra il 6 agosto e il 12 settembre e in seguito sono state ospedalizzate, il tasso di ricovero è di 103 ogni 100mila non vaccinati, di 29,5 ogni 100mila parzialmente vaccinati e di 7,1 ogni 100mila completamente vaccinati; nello stesso periodo e nella stessa fascia i ricoveri in terapia intensiva sono invece stati 19,8 ogni 100mila non vaccinati, 2,9 ogni 100mila parzialmente vaccinati e 0,8 ogni 100mila vaccinati. Quindi i vaccini stanno funzionando molto bene e i rischi più gravi sono corsi quasi unicamente dai non vaccinati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.