Rocco Siffredi, "cosa attrae nei trans". Uomini e donne, una sconvolgente (e bollente) verità intima

Il settimanale Chi ha dedicato un approfondimento al mondo trans, avvalendosi dei pareri di chi quel mondo lo conosce bene. Tra questi c’è Rocco Siffredi, pornoattore famoso a livello internazionale, che è anche autore del manuale Sex Lessons, edito da Mondadori. Innanzitutto secondo Siffredi bisogna fare una distinzione fondamentale quando si parla di attrazione nei confronti di una trans: “C’è un’attrazione psicologica per le donne e una fisica per l’uomo”.

“Magari hai bisogno di uscire da una vita sessuale non appagante - ha spiegato a Chi - magari vai oltre la tua sessualità, magari ti vengono dei dubbi… Questo almeno è quello che mi raccontano gli uomini, le donne e le trans. Non dimentichiamoci che faccio film porno e ne conosco tante”. Poi Siffredi ha lanciato alcuni avvertimenti: “La discriminazione non si batte con l’omologazione. Chi l’ha detto che ‘diverso’ non va bene? A me va benissimo. Ormai tutto si lega e abbraccia il politically correct, oggi fa figo mettere in tutte le serie tv due uomini che si baciano, due donne che si baciano, una transgender. Lo si fa solo per apparire meno ipocriti”.

A riguardo Siffredi ha criticato X Factor, che in questa edizione ha eliminato le categorie: “A me sta terribilmente sul ca*** questa strumentalizzazione: fallo e non dirlo. Invece lo dici e lo ripeti per apparire avanti, ma in realtà sei vecchissimo e fai ridere le nuove generazioni, che invece sono giustissime visto che se ne fregano di tutto. E aggiungo che in certe manifestazioni di fluido non c’è niente, è un fluido pericoloso che ti fa sbattere contro blocchi di marmo”.

