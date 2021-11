Charlene di Monaco ricoverata in Svizzera: "Apparso dopo poche ore". Malata, una drammatica fuga di notizie

20 novembre 2021 a

a

a

La principessa Charlene di Monaco sarebbe ricoverata in una clinica privata in Svizzera dove si trova già da qualche giorno dopo il suo rientro nel principato, secondo quanto riporta il Messaggero. Si tratterebbe di una "struttura specializzata". Del resto lo ha detto ieri 19 novembre anche il principe Alberto in una serie di interviste: "Charlene soffre di un profondo esaurimento, emotivo e fisico".

Quando Charlene è tornata a Montecarlo dopo otto mesi trascorsi in Sudafrica, il principe ha organizzato una riunione di famiglia e ha capito subito che Charlene aveva "bisogno di aiuto". Alberto ha riferito ai media che il malessere della moglie, "apparsa sempre più fragile", si è manifestato già dopo poche ore trascorse in famiglia, durante un incontro con i suoi fratelli e cognata.

E' stata lei stessa a riconoscere di aver bisogno di aiuto. "Sapeva già che la cosa migliore da fare era andare a riposarsi e sottoporsi a un vero trattamento medico. E non a Monaco. Per motivi di privacy, dovrebbe essere un posto fuori Monaco", ha spiegato Alberto. Secondo la stampa francese si tratta di depressione, una diagnosi in parte evocata dallo stesso principe che ha accennato a problemi di salute mentale, dicendo che "è stata sopraffatta e non ha potuto affrontare i doveri ufficiali, la vita in generale o anche la vita familiare" e soffre di "esaurimento, sia emotivo che fisico".

Insomma, "lo dico e lo ripeto, tutto questo non c'entra con la nostra relazione. Non sono problemi di coppia ma di altra natura, che devono rimanere nella sfera privata", ha detto il principe Alberto smentendo così le voci su una loro crisi coniugale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.