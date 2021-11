Daniela Santanchè: "Ho fatto la terza dose di vaccino? Questo è il risultato". La foto, "ridotta" così: irriconoscibile

24 novembre 2021 a

Una risata spazza via la polemica. Daniela Santanchè ha voluto ironizzare sulla tanto contestata foto che la vede ritratta ringiovanita. Frutto di un esagerato ritocchino, che la senatrice di Fratelli d'Italia giustifica così: "La mia segretaria mi ha regalato quel bel maglioncino rosso, poi mi ha fatto una foto. Credo che abbia aggiunto un filtro per evidenziare il rosso fuoco del colore. Si è trattato di un gioco, un divertissment. Evidentemente colpisce perché il risultato è gradevole". E lo scatto non lascia dubbi. Tante tra critiche e battute. "Onorevole anche oggi c’è una che si finge lei in foto! Segnali a Instagram!", scrive un utente sotto all'immagine pubblicata su Instragram. E ancora: "Non sapevo esistesse il filtro per assomigliare a Belen".

Insomma, l'uso di photoshop non è stato particolarmente apprezzato dai seguaci della Santanchè, che a quel punto non ha potuto che scherzarci sopra: "Si tratta di un effetto collaterale del vaccino anti-Covid. Ti fai la terza dose Pfeizer, e l’effetto collaterale è che la pelle ringiovanisce e diventi subito più f**a. Dopotutto è un effetto positivo della campagna anti-Covid".

Ma la Santanchè non è l'unica in politica a dover fare i conti con maliziose insinuazioni. Prima di lei nel mirino ci è finita Maria Elena Boschi. Dagospia ha comparato le foto del prima e del dopo della deputata di Italia Viva, notando un certo cambiamento: "Il ritocco - si legge - sembra evidente" e poi l'immagine che la ritrae alla Camera anni fa e quella nel salotto di Lilli Gruber ben più recente.

