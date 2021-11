Non è l'Arena, Green pass e delirio: "Si è tirato giù i pantaloni e...". Le immagini sconvolgenti del no vax in ristorante

25 novembre 2021 a

a

a

Isabella Massaccesi è la titolare del bar “075” che si trova a ridosso del Circo Massimo, dove sabato scorso si è tenuta la manifestazione dei no-green pass che ha contato oltre 3mila partecipanti. Per gli affari le proteste di questi svitati sono ovviamente un toccasana, il problema è che avere a che fare con questa gente è a tratti impossibile, oltre che pericoloso. Proprio in quella occasione Isabella ha vissuto dei momenti di tensione a causa di un gruppo di manifestanti che si è rifiutato di mostrare il green pass.

Sono dovuti intervenire gli agenti in borghese per riportare la calma, dopo che una signorina ha dato di matto e un tizio si è addirittura abbassato i pantaloni davanti alla titolare del bar. “La signora era seduta al tavolo fuori - ha ricostruito Isabella, intervenuta a Non è l’Arena su invito di Massimo Giletti - il problema è nato con dei clienti seduti all’interno che si sono rifiutati in maniera arrogante di mostrare il green pass. Allora ho chiamato i carabinieri, ma la voce si è sparsa tra i no-vax e sono stata circondata”.

"Covid, emergenza infondata". Maurizio Pinto, orrore in faccia a una vedova: il caos | Video

“Quella ragazza si è particolarmente arrabbiata e agitata - ha raccontato la titolare del bar - dopodiché una persona che era al tavolo con lei ha fatto il gesto di calarsi i pantaloni. Ho chiesto loro di andare via, ne è nato un litigio accesso, le immagini di quello che è successo le avete viste”.

"Bassetti e Zangrillo? Virologi di regime". Da Giletti l'accusa più agghiacciante: "Mentono sui morti" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.