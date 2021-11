Otto e mezzo, Antonella Viola umilia Andrea Crisanti: "Quando parliamo di vaccini...", cala il gelo da Lilli Gruber

30 novembre 2021 a

"Chi sono io come singolo per dire che non va bene?". Antonella Viola, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, lancia una durissima critica ad Andrea Crisanti, senza mai nominarlo. Pochi giorni prima, dalla stessa trasmissione di La7, il virologo aveva ribadito i suoi dubbi sul vaccino anti Covid da somministrare ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. In Italia il via libera è atteso per il prossimo 23 dicembre, in America si sta procedendo alla immunizzazione dei più piccoli da diverse settimane. E proprio su questo punto la Viola contesta a Crisanti il suo scetticismo.

"Quando l’FDA (la Food & Drug administration, l'agenzia americana per i farmaci, ndr), che fino a questo momento non ne ha sbagliata una, l’EMA e la società Italia di pediatria lo approvano chi sono io come singolo per dire che non va bene? - spiega la Viola riguardo al vaccino agli under 11 -. Per me non c'è il minimo dubbio che quando parliamo di vaccini devono parlare, gli immunologi, i pediatri e le persone che nella loro carriera scientifica si sono occupate di questo".

In queste categorie non rientra invece Crisanti, microbiologo, sempre molto attivo in tv nel rappresentare in questo caso il fronte più prudente. "Le competenze sono diverse - sottolinea ancora la Viola -, so che per il grande pubblico è difficile capire questo ma ci sono competenze diverse". Quindi la risposta a Crisanti sui rischi dei vaccini per la salute dei bambini: "Non è vero assolutamente. I rischi dell'infezione sono maggiori rispetto al vaccino. Gli ultimi numeri dell'Istituto Superiore di Sanità davano 5.800 bambini che hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero, non sono pochi. Un bambino piccolo che va in ospedale e viene rinchiuso per giorni o che addirittura va in terapia intensiva è un trauma che noi dobbiamo abbiamo il dovere di evitare ai nostri bambini".

