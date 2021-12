Silvio Berlusconi, chi è la ragazza insultata per questa foto: minacce e ingiurie, un caso inquietante

01 dicembre 2021 a

Lucia Dele ha pubblicato una foto con Silvio Berlusconi, scattata domenica scorsa a Villa Gernetto. Per la ragazza si trattava di un momento emozionante e quindi da immortalare, dato che ricopre il ruolo di coordinatrice regionale per la Puglia di Forza Italia Giovani. Non avrebbe mai potuto immaginare che per colpa di quella foto sarebbe stata perseguitata da un odiatore, che l’ha tempestata di messaggi indecenti.

Tra i più gravi: “La gente come lui deve morire” e “basta putt***”. Una vicenda incredibile, capitata tra l’altro a una giovane esponente del partito del Cav che è anche un dottoressa in giurisprudenza e una praticante avvocato. È bastata una semplice foto scattata con l’ex presidente del Consiglio per scatenare l’ira di un uomo, che ha iniziato a vomitare minacce e insulti. La vicenda è stata raccontata dalla diretta interessata, che non si sarebbe mai aspettato un risvolto del genere a causa di quella foto.

“In seguito alla pubblicazione di una foto che mi ritrae con il presidente Berlusconi a Villa Gernetto domenica scorsa - ha raccontato - un uomo che si fa chiamare MF ha iniziato a scrivermi su Instagram e Facebook sia in messaggi privati, sia commentando in maniera ingiuriosa e offensiva la suddetta foto ed altre presenti sul mio profilo. A quel punto mi sono vista costretta a bloccare quell’account, ma non si è fermato lì, anzi ha rincarato la dose scrivendomi in chat sul mio numero privato sia su WhatsApp che su Telegram”.

