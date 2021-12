Pier Silvio Berlusconi a 52 anni? "Ma nessuno sapeva": voci clamorose sul figlio del Cav

23 dicembre 2021 a

A soli 52 anni Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno. Una notizia non recente, ma risalente al 21 aprile 2021. La prima figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi, avuta da Emanuela Mussida, ha infatti dato alla luce Olivia. A dare la notizia il settimanale Chi, dopo un lungo silenzio voluto per proteggere la piccola di casa dai media. L'attuale compagno di Silvia Toffanin ha voluto mantenere il massimo riserbo, così come Lucrezia.

Una riservatezza che protegge tutta la famiglia. Infatti non si conosce ancora l'identità del marito di Lucrezia, pare solo che sia statunitense e il suo nome di battesimo sia Josh. È probabile che i due ragazzi si siano conosciuti negli Stati Uniti dove la figlia di Berlusconi Junior studiava e lavorava. Per ora però, secondo il magazine di Alfonso Signorini, i neogenitori si sarebbero trasferiti in Italia.

I Berlusconi diventano così più numerosi. Giusto lo scorso luglio è venuto alla luce il tredicesimo nipote dell’ex premier, nato dalla relazione tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Poi, ancora, lo scorso lo scorso novembre, è nato il quattordicesimo, figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri. Felice ed emozionata per la notizia data da Lucrezia, la conduttrice di Verissimo, dal 2002 legata a Pier Silvio.

