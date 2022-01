Myrta Merlino, Capodanno da favola: l'abito da sera è cortissimo, il 2022 parte tra gli applausi

02 gennaio 2022 a

Un brindisi di fine anno tra sorrisi e amarezza per Myrta Merlino su Twitter. L'amatissima conduttrice di L'aria che tira, su La7, ha trascorso le vacanze a ridosso di Capodanno tra momenti privati, commozione e gioia, e riflessioni pubbliche a cavallo tra politica e Covid, nel segno di un malcelato pessimismo.

Partenza d'obbligo con il primo post dell'anno nuovo, una splendida foto in compagna di Marco Tardelli, suo compagno di vita. Abbracciata all'ex azzurro eroe del Mundial 1982, Myrta è raggiante e splendida, in un abito da sera nero.

Una parentesi "frivola", diciamo così, in giorni particolarmente impegnativi sotto tutti i punti di vista. A Natale il post e la foto in compagnia del suo cagnolone: "Tanti auguri, qui coccole e sorrisi non mancano. Vi auguro tanta serenità", scriveva la giornalista. Quindi un pensiero emozionante al padre, che il 26 dicembre ha compiuto gli anni: "Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà", scrive Myrta citando Anne Geddes: "Tanti auguri per i tuoi primi 80 anni, sei la mia roccia incrollabile, il mio punto di riferimento irrinunciabile. Ti voglio tanto bene...".

Il 31 dicembre è stato invece inevitabilmente dedicato al discorso di fine anno di Sergio Mattarella: "Ringrazia gli italiani, ma in realtà siamo noi italiani che ringraziamo lui per questi 7 anni", commenta la Merlino dedicando un applauso al presidente della Repubblica uscente e a una sua frase in particolare: "Guardiamo avanti sapendo che il destino dell'Italia dipende anche da noi. Dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno di noi farà la Parte propria. Io nutro fiducia".

Fiducia che appassisce un po', suggerisce Myrta, guardando il video (poi rimosso) di un gruppo di no vax di Cremona in cui si brinda urlando "a morte i vaccinati". "Purtroppo - chiosa la conduttrice - contro gli imbecilli non è stato ancora scoperto un vaccino". Come darle torto.



