Oliviero Toscani costretto a chiudere Bazaar. Stop alla vendita delle sue foto, finisce in disgrazia

La crisi colpisce tutti, anche Oliviero Toscani. Il fotografo infatti è stato costretto a chiudere dopo poco più di un anno il "negozio" on line dove aveva messo in vendita le sue fotografie. Riporta il quotidiano il Tempo che "qualche settimana fa, infatti, a Cecina davanti al notaio Anna Alterio si è presentato il noto fotografo quale presidente della Oliviero Toscani Bazaar srl per guidare un'assemblea straordinaria che ne ha deciso la messa in liquidazione, nominando lo stesso Toscani come liquidatore".

Il fotografo aveva fondato la società nel maggio del 2020, in piena pandemia da Covid, e ne deteneva il 70 per cento mentre il restante 20 per cento era detenuto da Susanna Crisanti - collaboratrice dell'Oliviero Toscani Studio srl - e il 10 per cento apparteneva a Nicolas Ballario, amico di Oliviero Toscani con il quale ha peraltro condotto il programma "Camera oscura" in onda su La7.

Nel sito del "Bazaar" si potevano acquistare più di 100 opere fotografiche di Oliviero Toscani, realizzate in quasi 60 anni di carriera, in quattro formati diversi, per una fascia di prezzo che andava dai 550 euro ai 1.500 euro. Ora è tutto finito.

