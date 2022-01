Ilona Staller, morto il fratello Laszlo: "È stato vaccinato con due dosi e si è sentito male"

06 gennaio 2022 a

a

a

Una terrificante notizia per Ilona Staller: il fratello Laszlo è morto improvvisamente. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso un post su Twitter. "Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller... vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022". E ancora: "Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano !!La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia".

"Pregate per me". L'uomo che sconvolge Napoli: come l'ha ridotto il Covid | Guarda

L'ex attrice pornografica si è poi lasciata andare a un lungo sfogo. Ancora una volta sui sociale, dove si legge: "È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio !!! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata ...che ...??".

"Quante volte ho rifatto il seno". Eva Grimaldi choc al GfVip: dramma impensabile, la malattia tenuta sempre nascosta

Sotto sono stati tantissimi i commenti arrivati e altrettanto numerosi i messaggi di cordoglio. Laszlo era stato vaccinato contro il Covid con doppia dose e fino a qualche giorno prima della tragedia "stava benissimo". Una morte che l'artista non riesce a capire e su cui intende fare chiarezza. "Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino", ha detto nuovamente, presa dalla disperazione.

"Mi è presa brutta". Nancy Brilli nel dramma del Covid: dopo il messaggio, la corsa in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.