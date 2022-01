Mario Giordano una furia contro Mario Draghi: "Con questo decreto ha perso la faccia"

06 gennaio 2022 a

Mario Giordano dice la sua. Il conduttore di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete Quattro, non si trattiene e su Twitter critica l'ultimo decreto approvato dal governo per frenare l'avanzata del Covid. Il destinatario? Come ovvio che sia, Mario Draghi a cui il giornalista non lesina critiche. "Aiuto - cinguetta - ho un'emergenza. Qualcuno mi può aiutare il 15 febbraio? Ecco perché Draghi non ci ha messo la faccia: con questo decreto l'ha persa".

Un'aperta accusa alle nuove restrizioni previste dall'esecutivo e che prevedono ufficialmente l’obbligo vaccinale a chi ha compiuto 50 anni ed estendono il Green pass a diverse categorie e attività. Intanto sono diversi i rumors che ruotano attorno alla sua trasmissione. L'ultima puntata è andata in onda il 7 dicembre 2021 e quella successiva dovrebbe essere quella dell'11 gennaio, ma diverse voci sono sicure che "non avrà vita lunga".

Lo riporta Giuseppe Candela su Dagospia, dove si legge: "C'è chi giura che, al netto delle smentite del caso, la trasmissione potrebbe non avere vita lunga. Sarà vero?". Il motivo potrebbe essere la presenza di no vax all'interno del programma. Presenza che non andrebbe giù a Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset e - anche se in via ufficiosa -, in lizza per il Quirinale.

