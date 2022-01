Maria De Filippi, la confessione del maestro di sci: "Mitica, quando eravamo in seggiovia...", un inimmaginabile vizietto

07 gennaio 2022 a

"Era spinta dall’ex marito, ma era poco portata e con zero voglia di apprendere". Giorgio Rocca, maestro di sci dei vip, parla in questi termini di una sua allieva d'eccezione, ovvero Belen Rodriguez. Al centro del suo racconto però non c'è solo la modella argentina. L'ex sciatore, campione nella disciplina dello slalom, si è reinventato istruttore di sci in posti d'elite come St. Moritz, Crans Montana, la Val Gardena o la Val Badia. In particolare, ha fondato una Ski Academy, che vanta maestri d'eccezione come Bode Miller e Lindsey Vonn. Ed è proprio di questa attività che parla nella sua biografia, "Slalom", uscita lo scorso ottobre.

Nel libro, come scrive il Corriere della Sera, Rocca parla anche di Michelle Hunziker, rivelando: "Ha uno stile vintage, ma si vede che è... svizzera. E ha subito chiesto consigli per migliorare". Nella classifica degli allievi migliori, invece, in uno dei primi posti c'è Maria De Filippi: "È la numero 1: 'Non sono qui a spasso, devo imparare', mi diceva. Mitica: fumava in seggiovia, era determinata come nel lavoro".

"Scio con gente geniale che ha fatto fortuna. Ho imparato tanto, la carriera da imprenditore l’ho costruita tra skilift e funivie. A 35 anni mi sono ritrovato come un laureato in cerca di impiego e con tre figli da mantenere - ha raccontato il campione -. Se il Rocca sciatore è stato da 9, qui il voto sale a 10". Infine, parlando di Alberto Tomba, ha detto: "È un amico? No, è il fuoriclasse che mi ha emozionato, nulla di più".

