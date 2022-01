Martina Benedetti, l'infermiera simbolo della lotta al Covid contro Draghi: "Questo è il prezzo della mia vita?"

07 gennaio 2022 a

a

a

La multa da 100 euro una tantum per gli over 50 non vaccinati solleva la dura reazione anche di Martina Benedetti. L'infermiera 29enne dell'ospedale di Marina di Massa che a inizio pandemia divenne il simbolo dell'Italia in prima linea per combattere il Covid, questa volta se la prende con Mario Draghi. Lo sfogo arriva su Instagram, dove la giovane non può che criticare il peso della sanzione.

"100€ , il prezzo della nostra salute. Delle nostre vite. Dei sacrifici che facciamo da due anni (...) Scelte assurde che ricadranno sulle nostre schiene già gravate da due anni di fatica". Proprio lei era stata la prima a mostrare i segni della fatica sul suo volto, visibilmente segnato dalla mascherina indossata per lunghe e interminabili ore. "Per l’ennesima volta - scrive - saremo noi frontliners a pulire tutto il fango derivante dall’assenza di decisioni forti e coraggiose. Scelte assurde che ricadranno sulle nostre schiene già gravate da due anni di fatica. Tranquilli ! Vi faremo tornare a ballare l’estate, a far 'girare l’economia', a bearvi di riconoscimenti per il lavoro da noi svolto. Definirlo 'lavoro' è ogni giorno sempre più difficile perché è una situazione che ingloba la vita". Da qui l'amara conclusione: "Mi auguro che i danni alla nostra serenità psicofisica perduta, un giorno, tornino indietro 100 volte tanto. Karma".

Come lei anche alcuni esperti si sono scagliati contro l'ultima restrizione prevista dall'esecutivo. Tra questi Roberto Burioni che ha definito la multa "una grottesca buffonata". Ancor più grottesca se arriva "da un governo che si credeva serio". Poi è stata la volta di Pierluigi Lopalco. L'immunologo non ci è andato per il sottile e ha ricordato che "visti i tempi di applicazione del decreto, gli effetti si vedranno alla prossima ondata". Secondo l'ex assessore alla Sanità della Regione Puglia "gli effetti che invece saranno subito drammaticamente evidenti saranno quelli causati dalla imminente pandemia di tamponite acuta che sta per travolgere il mondo della scuola".

Qui il post di Martina Benedetti contro la multa una tantum

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.