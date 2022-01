Multa ai non vaccinati, Matteo Bassetti stronca Draghi: "Una presa in giro a cui non voglio credere"

07 gennaio 2022 a

a

a

Anche Matteo Bassetti si scaglia contro la multa contenuta nel nuovo decreto anti-Covid previsto per gli over 50 che non si sono vaccinati. Dopo il colleghi Roberto Burioni e Andrea Crisanti, arriva l'amaro sfogo dell'infettivologo del San Martino di Genova. "La sanzione prevista per chi non si vaccina è di 100 euro una tantum - ricorda su Facebook -. Quando l'ho letto non volevo crederci. Al vaccinato con tre dosi che non si metteva mascherina per fare gli acquisti di Natale 400 euro di multa e per chi non si vaccina e affolla i nostri ospedali 100 euro". Una cifra irrisoria per cui l'esperto si dice incredulo: "Davvero ridicolo. Gli altri paesi hanno messo sanzioni più pesanti. Noi siano sempre gli stessi: forti con i deboli che si vaccinano e seguono le regole e deboli con i forti (si fa per dire) che non si vaccinano e non seguono le regole. Non è un obbligo vaccinale, ma una presa in giro per chi si è vaccinato".

"Il ministro è l'unico a non averlo capito". Omicron, sentenza tombale di Bassetti: "Quelli giù a Roma....", Speranza seppellito

A maggior ragione ora che la variante Omicron dilaga, facendo registrare al Paese un nuovo record di casi. Lo stesso Bassetti a riguardo ha dovuto fare una piccola retromarcia. Ammettendo di essersi sbagliato, l'infettivologo ha dichiarato che "il rischio corso da chi non è vaccinato è un vero e proprio 'tiro al bersaglio' senza giubbotto antiproiettile e senza altre protezioni".

Video su questo argomento "Anche se eri positivo, andavi a lavorare". La rivelazione di Bassetti sui medici e il Covid

D'altronde basta guardare i dati inglesi, in cui i ricoveri e i decessi "sono quasi unicamente i non vaccinati di tutte le età". Stesso discorso in Italia: sul 20 per cento dei posti letto nei reparti occupati da pazienti Covid nei nosocomi, il 10 per cento è di persone non vaccinate positive. Mentre se si guarda alle terapie intensive sul 15 per cento dei degenti, solo il 5 è formato da persone vaccinate e il 10 da non vaccinati.

"Omicron non c'entra". Boom di contagi e decessi? Bassetti ribalta il quadro, cala il silenzio in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.