Omicron, Massimo Galli dopo il contagio: video-choc, così in diretta tv

Massimo Galli si è preso la variante Omicron del Covid dopo tre dosi di vaccino e a Rai News 24 ha detto con una voce roca impressionante che ora sta "molto meglio dei giorni scorsi, se non avessi avuto la terza dose verosimilmente le cose non si sarebbero messe in questi termini. Ora sono qua a testimoniare l’importanza della vaccinazione, tenendo conto che io faccio parte di una fascia di età che se non vaccinata è a rischio di fare una malattia acuta e molto brutta".

Quindi il professore, che è stato primario dell'ospedale Sacco di Milano e da qualche mese è in pensione, ha sottolineato: "È indispensabile vaccinarsi, senza se e senza ma". Poi ha aggiunto: "Sarebbe meglio non prendersela questa infezione. Questo è un virus con molte mutazioni e avendone tante è possibile che abbia una minor capacità di dar malattia di quanto avesse il virus originario. Io credo però che ci deve essere cautela".

Quindi Galli ha concluso: "Non bisogna raccontare storielle, non dobbiamo infettarci. Ora grazie ai vaccini abbiamo molti meno casi gravi. Chi si infetta ha sintomi più blandi".

